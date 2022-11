Keempee nakaraos sa depresyon

Sabi ni Keempee de Leon, sobrang natuwa siya nang i-offer sa kanya ni Direk Perci ang ‘Mahal Kita, Beksman’.

Unang tinawagan ni Direk Perci si Malou Choa-Fagar para mag-inquire kung ok ba si Keempee at saka sila nag-usap ng aktor.

Sabi ni Keempee, um-oo kaagad siya kay Direk Perci. Natuwa siya dahil 2008 pa raw ang last movie na ginawa niya.

“Parang ‘Iskul Bukol 20 Years After’ pa ang last movie ko, kaya nag-yes ako agad nang i-offer ‘to sa akin ni Direk Perci. Now, happy naman ako at nagustuhan n’yo,” sey ni Keempee nang makachikahan namin after the premiere night.

Masaya ring malaman na after maging open ang aktor sa depresyon niya noon, okey na okey na raw siya ngayon.

“Fully recovered. Wala na ‘yung depresyon ko noon. Ok na ok na ako,” sey ni Keempee.

Samantala, big surprise kay Keempee nang ikuwento namin sa kanya na balak ni Direk Perci na gawing sitcom ang ‘Mahal Kita, Beksman’.

Marami pa raw kasing gustong gawin ang director-producer para sa ‘Mahal Kita, Beksman’ at sa tingin nito ay puwedeng maging TV show ang nasabing pelikula.

Sabi nga ni Direk Perci, “Push na natin ‘yan. Aayusin ko na para matuloy!”

Si Keempee naman, welcome na welcome sa kanya ang idea na ‘yon at nakatutuwa raw lalo na at maganda ang rapport nila ni Christian sa pelikula.

Okey rin ang tambalan nila ni Katya, kaya sana nga raw ay matuloy ang sinabi ni Direk Perci.

Anyway, showing na today ang ‘Mahal Kita, Beksman’ at sana nga ay panoorin ito sa mga sinehan ng mga nagmamahal sa Pinoy movies para tuluy-tuloy na rin ang pagsigla ng ating local movie industry, huh!

Agree?!

Bables, De Leon kabugan sa kabadingan

Anyway, ang bongga ng premiere night ng ‘Mahal Kita, Beksman’ noong Thursday night sa SM Megamall. Ang sarap ng ganoong pagkakataon na nakikita mong naglalakad sa red carpet ang mga bidang sina Christian Bables, Keempee de Leon, Iana Bernardez, Katya Santos, pati ang director-producer na si Perci Intalan.

Ang ganda nga ng atmosphere sa masayang premiere night na ‘yon. At least, after the COVID-19 pandemic (although may ilang cases pa rin naman at hindi pa tuluyang nawawala), halos balik na tayo sa dating nakagawian at ito ngang ‘Mahal Kita, Beksman’ ay isa sa iilang Pinoy movies na ipalalabas na sa mga sinehan (opening day nila bukas).

Ang sarap din, Dondon (my dear editor), na magkakasama tayo sa loob ng sinehan habang pare-pareho tayong natatawa sa mga eksena ng mag-amang beki na sina Christian at Keempee.

Magaling talaga si Direk Perci sa paggawa ng ganitong klase ng pelikula, although ang galing din ng kanyang ‘Livescream’ movie na nag-i-streaming ngayon sa Vivamax Plus at pinagbibidahan ni Elijah Canlas.

Naku, feel ko talaga na panonoorin ng moviegoers ang ‘Mahal Kita, Beksman’ dahil sa trailer pa lang ay hahagalpak ka na sa katatawa sa mga eksena ng pelikula.

Ako, sobrang nag-enjoy sa panonood ng ‘Mahal Kita, Beksman’ ang sarap sa pakiramdam na binabati mo si Direk Perci dahil ang ganda talaga ng pelikula at hindi dahil kaibigan mo siya at binobola lang, ‘noh?!

Alam mo, Dondon, bukas, panonoorin ko uli sa sinehan ang ‘Mahal Kita, Beksman’ bilang suporta sa kanila at dahil gandang-ganda ako sa pelikula, huh!

META: Napuno ng tawanan ang sinehan dahil sa ‘Mahal Kita Beksman’ nina Keempee de Leon, Christian Bables. Ang husay kasing magbadingan ng dalawa, eh.