Joel Embiid mamaw, umukit ng kasaysayan

SOLONG binalikat ni Joel Embiid ang Philadelphia para ihatid sa 105-98 panalo laban sa Utah nitong Linggo, ginawa ‘yun ng 76ers center habang inihahanay ang pangalan sa mga alamat ng NBA.

Umiskor si Embiid ng career-high 59 na pinalamutian ng 11 rebounds, 8 assists at 7 blocked shots, pagtunog ng final buzzer ay dinamba siya at sinakyan sa likod ni Tyrese Maxey.

Nilista ni Embiid ang 26 sa 27 points ng Sixers sa fourth quarter para maging unang player sa kasaysayan ng NBA na nagkamada ng 50 points, 10 boards, 5 assists at 5 blocks sa isang laro sapol nang isama ang blocks sa officials tat noong 1973-74.

“I’ve never seen a more dominating performance when you combine defense and offense,” bulalas ni coach Doc Rivers.

Binitbit ng 18 points ni Malik Beasley at tig-15 nina Lauri Markkanen at Collin Sexton ang Jazz. Nalimitahan si Jordan Clarkson ng 12 points. (Vladi Eduarte)