Jimmy Kimmel napa-wow sa wetpaks ni Jason Momoa

Iba rin kung magpaandar sa promo ng kanyang bagong TV series sa Apple TV+ na Chief of War si Jason Momoa.

Sa pag-guest ng Aquaman star sa talk show na Jimmy Kimmel Live, walang takot na pinakita nito ang mga pisngi ng kanyang malaman at mabilog na puwet habang suot niya ang costume mula kanyang pinagbibidahan na TV series.



Paliwanag ni Momoa na ang suot niya ay hindi loincloth kundi traditional malo na sinusuot ng mga Hawaiians na tulad niya.



“I’m doing a show. I’m a creator, writer, director, producer, and actor on this Apple series, That’s what I wear every day. I was just getting ready for the role ’cause I like to get into character, and so I was tanning my white ass. I actually don’t even like wearing clothes anymore. I’m in it every day. I wear it all the time.”



Noong i-dare ni Kimmel si Momoa na ipakita nito na suot niya ang malo, hindi nagdalawang-isip ang aktor na hubarin niya ang suot niyang silk shirt and pants at coat. Napa-wow na lang si Kimmel nang makita nito ang puwet ni Momoa.



Bukod sa Chief of War series, mapapanood din si Momoa sa fantasy film na Slumberland. (Ruel Mendoza)