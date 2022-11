Jemaicah Yap Mendoza hakot ng 3 ginto sa Asian Youth Chess

HUMAKOT ng medalya ang batang Pinay woodpusher na si Jemaicah Yap Mendoza para tanghaling kampeon sa 6th Eastern Asia Youth Chess Championship na ginanap sa Asia Hotel sa Bangkok, Thailand nitong Nobyembre 4 hanggang 12.

Sumikwat ang 10-year-old, Grade 5 Special Science Class student ng Concepcion Norte Elementary School sa Sta. Maria, Romblon, na si Mendoza ng tatlong gold, isang silver at dalawang bronze medal sa girls 12 and under class.

Napanalunan ni Mendoza ang gold sa Individual Standard, Team Standard at Team Blitz.

Nakopo niya ang silver sa Team Rapid, habang bronze naman sa Individual Rapid at Blitz event.

Lubos naman ang saya ang mga magulang ni Mendoza na sina Benjamin at Darlene sa ipinakita nitong husay sa paglaro ng chess.

Ang kanyang kampanya sa Thailand ay suportado nina Bishop Nehemias Martin, Bishop Rey, IRMEC council, Engr. Clarita M. Riano at LGU Paranaque sa pamumuno ni Mayor Eric Olivares kasama sina Vice Mayor Joan Villafuerte at ng City Council. (Elech Dawa)