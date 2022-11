Hannah Mae Ibutnande hanep sa pencak silat

INANGKIN ng mga national team member na sina Mary Francine Padios, Angeline Viriña, Hannah Mae Ibutnande at Angel Ann Singh ang mga nakatayang gintong medalya sa pencak silat competition ng 8th Women’s Martial Arts Festival sa Rizal Memorial Coliseum.

Muling ipinamalas ni Padios ang husay na nagbigay dito ng titulo sa nakaraang 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam sa pagdomina sa Seri Tunggal Singles event sa pagtatala ng 9.567 iskor.

Tinalo ni Padios sa pagpapakita ng mahusay na porma at galaw ang nagbabalik na dating 2018 Jakarta Asian Games bronze medalist at dalawang beses din naging World Championships bronze winner na si Cherry May Regalado.

Hindi naman nagpaiwan si Angeline Viriña na nagwagi ng ginto sa Tanding Class A sa pagbigo nito kay Lyra Jane Masagnay ng Team Rapido Silat.

Nagwagi din ang 19th World Pencak Silat Championships silver medalist na si Ibutnande sa Tanding Class C matapos nitong biguin ang nakatapat na si Ma. Kristine Yvette Aggabao ng CSU Red Eagles.

Matatandaan na si Ibutnande ay sumabak noon sa World Championships sa labas ng bansa na namimighati dahil sa biglang pagkamatay ng kanyang ina. (Lito Oredo)