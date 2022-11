Dwight Ramos pasiklab sa Gilas kontra Saudi

PINAGLIYAB ni Dwight Ramos ang Gilas Pilipinas tungo sa pagwalis sa dalawang laro sa 5th window ng 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers matapos biguin ang Saudi Arabia, 76-63, Lunes ng madaling araw, oras sa Maynila, sa King Abdullah Sports City.

Nakakuha si National coach Chot Reyes ng maraming bayani mula sa kanyang lineup sa pangunguna ni Dwight, na umiskor sa huling apat na puntos upang ilagay ang mga finishing touch laban sa naging pisikal na panig ng Saudi Arabia sa Jeddah.

Binigyan ni Ramos ang Gilas ng kaunting panahon sa halftime matapos na hindi magawa ng Pilipinas gayahin ang 84-46 blowout sa pangunguna ni Jordan Clarkson sa Mall of Asia Arena sa huling window upang makumpleto pa rin nito ang sweep kontra Saudi sa qualifiers.

Itinaas ng Gilas ang kanilang rekord sa 5-3 at bumuo ng malaking kumpiyansa patungo sa kanilang mga home games laban sa Lebanon at Jordan sa Pebrero ng susunod na taon.

Bumagsak naman sa 2-6 ang Saudi Arabia sa Group E.

Nagtapos si Ramos ng 13 puntos, apat na rebounds at tatlong assists, kasama ang kanyang huling tres upang tapusin ang unang hati na nagbigay sa Nationals ng malaking kumpiyansa upang isagawa ang isang nakamamatay na ikatlong quarter.

Natagpuan ni Roger Pogoy ang kanyang ritmo sa ikatlong yugto sa paghulog ng tatlong tres para ilayo ang Pilipinas sa pinakamalaking lead nito sa 16 puntos, 50-34.

Nagbanta naman ang Saudo sa paglapit nito sa 69-61, may 2:02 pa sa laro.

Nagtapos si Pogoy ng 13 puntos at apat na boards, si Kai Sotto ay may 11 puntos, siyam na rebounds, limang blocks, dalawang dimes at isang steal, habang si Scottie Thompson ay halos nagposte ng double-double ng siyam na puntos, siyam na rebounds, tatlong assists at dalawang steals. (Lito Oredo)