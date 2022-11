DBM inagahan bonus ng mga gov’t worker

Magiging maaga ang pamasko ng mga nagtatrabaho sa gobyerno dahil inaasahang ipapalabas ng Department of Budget and Management (DBM) simula ngayong araw ang year-end at cash gift bonus ng mga ito.

Ayon kay DBM Secretary Amenah Pangandaman, nasa P56,733,480,000 ang inilaang pondo ng gobyerno para sa year-end bonus ng mga kuwalipikadong civilian at military personnel habang nasa kabuuang P8,619,540,000 naman ang para sa cash gift na nakapaloob sa 2022 national budget.

Naniniwala si Pangandaman na hinihintay na ng mga manggagawa sa gobyerno ang kanilang year-end bonus at cash gift para masigurong may maipambili sa pangangailangan ng kanilang pamilya bago sumapit ang Pasko.

“For sure, many of our fellow government workers have been looking forward to this,” ani Pangandaman.

Ang year-end bonus ay katumbas ng isang buwang sahod, habang ang cash gift naman na P5,000 ay ibibigay sa mga kuwa¬lipikadong government personnel simula ngayong November 15. (Aileen Taliping)