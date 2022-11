Lagot ka kay Jak: Barbie Forteza type ahasin ni David Licauco

Ibang klaseng kilig ang hatid ng FiLay tandem nina Barbie Forteza (Klay) at David Licauco (Fidel) sa fantaseryeng “Maria Clara at Ibarra” ng GMA.

Kahit pa nga tila kumukulo ang loob nila sa isa’t isa sa tinatakbo ng serye, hindi maikakailang marami rin ang pinu-push na maging sila sa mundo ng Noli Me Tangere.

Eto na nga, nagparinig na si David kay Barbie via tweet nitong Sabado.

“Maari bang ako na lang? @dealwithBARBIE,” aniya.

Sa post ay makikitang naka-barong siya at tila nanghaharana, habang nasa likod niya si Barbie na naka-baro’t saya.

May tugon naman si Barbie dito nitong Lunes.

“You’re gonna have to earn it, Mr. Fidel Y whatever your name is. @davidlicauco,” tweet ni Barbie.

Iba rin ha, dahil kahit sa Twitterverse ay tila pang-Gen Z ang sagot ng Klay sa tila malalim na Tagalog ni Fidel.

Sabi ng mga netizen:

“Tol wag kasi puro parinig.”

“FiLay for the win!”

“Bb. Klay, bawal po maniwala agad sa mga pa-fall.”

“Huy medyo may chance na, medyo nag-movement na ‘yung baso! Hahaha!”

At ‘yun na nga, pakipot si Klay ha, eh kasi nga, si Ibarra (Dennis Trillo) naman talaga ang type niya huh! Ang problema, si Maria Clara (Julie Anne San Jose) ang pinipintig ng puso ni Ibarra.

Ang gulo-gulo ha!

Patindi na nga ng patindi ang mga twist sa “Maria Clara at Ibarra” lalo na ngayong si Klay ay kay Maria Clara na maninirahan.

Siguradong mawiwindang ang mga dalagang Filipina sa kakaibang mindset ng makabagong si Klay!

Teka, anong masasabi mo Jak Roberto?

Mapapanood ang “MCI” mula Lunes-Biyernes, 8pm sa GMA. (Batuts Lopez)