Dagdag-bawas sa produktong petrolyo kasado na

Tataas ulit ang presyo ng gasolina habang nakitaan ng rollback sa diesel.

Sa magkakahiwalay na advisory, sinabi ng Pilipinas Shell Petroleum Corp. at Seaoil Philippines Corp. na itataas nila ang kada litro ng gasolina sa P0.90 habang magpapatupad naman ng bawas-presyo sa diesel ng P0.30 at sa kerosene ng P1.35.

Ang Cleanfuel naman ay magpapatupad ng kahalintulad na pagbabago maliban sa kerosene na hindi nila binebenta.

Epektibo ang mga pagbabago ng alas-6:00 ng umaga ng Martes, November 15.

May iba naman na mga oil companies na magpapatupad din ng kahalintulad na anunsyo.

Ayon sa Department of Energy ang year-to-date increases ay nasa P17.25 per liter sa gasoline, P36.30 per liter sa diesel at P28.60 per liter sa kerosene hanggang November 18, 2022. (Kiko Cueto)