Cristine, actor-director magka-date sa concert

May bagong pag-ibig na ba si Cristine Reyes?



Ito ang ispekulasyon ng maraming netizens nang makita sa socal media na kasama niyang manood ng LANY concert noong nakaraang November 11 ang actor-director na si David Chua.



Kasama rin nina Cristine at David sa concert ang mga kaibigan na sina Devon Seron at Kat Galang. Sa VIP section nakalugar ang grupo nila sa MOA Arena.



Pinost ni David sa kanyang Instagram ang video clip na may caption na: “LANY! with the Gang! Thank you Guys!”



Ayon sa isang source na close kay David, nasa “getting to know” stage pa lang daw sila ni Cristine.

Matagal ding walang na-link kay Cristine pagkatapos nitong makipaghiwalay sa mister na si Ali Khatibi noong 2019.

Ayon sa aktres, matagal na siyang naka-move on sa hiwalayan nila, pero nag-uusap pa rin daw sila ni Ali kapag tungkol sa kanilang anak na si Amarah.

Si David naman ay na-link dati sa isang non-showbiz girl named Anne Murphy. (Ruel Mendoza)