Cignal HD Spikers aasa kay Ces Molina

Team Standings

Creamline 6 1

Chery Tiggo 5 2

Petro Gazz 4 2

F2 Logistics 3 2

Cignal 3 2

Choco Mucho 3 3

PLDT 2 4

Akari 2 5

Army 0 7

Mga laro Martes: (Araneta Coliseum)

2:30pm — PLDT vs Cignal

5:30 n.h. – F2 Logistics vs Akari

IHAHAMBALOS ni Frances Molina ang lahat ng lakas upang maiangat pa ang kartada ng Cignal HD Spikers laban sa matatayog na blockers ng PLDT High Speed Hitters sa 2022 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference, Martes, sa Smart Araneta Coliseum.

Tatangkain ng Open at Invitational 1st at 2nd Best Outside Spiker na makuha ang mga nalalabing panalo pagharap din sa mga koponang F2 Logistics Cargo Movers at Choco Mucho Flying Titans, subalit kinakailangang siguraduhin munang matatakasan ang matinding depensa ng PLDT na nakasalang sa unang laro sa alas-2:30 ng hapon, na susundan naman ng banatan ng Cargo Movers at Akari Chargers sa alas-5:30.

Sumegunda ang 28-anyos na two-time bronze medalist ng 2019 ASEAN Grand Prix sa iskoring sa kabuuang 13 puntos, lahat galing atake, sa likod ng American import Tai Bierria na tumapos ng 19 mula sa 18 atake at pitong excellent receptions upang matakasan ang defending champion at solo third placer na Petro Gazz Angels noong nagdaang Huwebes, 25-22, 34-32, 15-25, 16-25, 15-13.

“I’m gonna give it to coach, he has so many pieces and he just used them so well,” wika ni Bierria patungkol sa nakuhang panalo kahit na naibigay nila ang third at fourth set. “And to everybody else…coming in and out of court could be really hard but we kept our composure and stayed together. Just really proud.”

Mahaharap ang back-to-back third placer sa nagdaang kumperensya kontra sa delikadong blockers trio nina Mika Reyes, Dell Palomata at import Elena Samoilenko na galing rin sa straight set na panalo laban sa Akari, 25-11, 25-21, 25-19 noon ring Huwebes.

Tumapos si Reyes ng 15 puntos, may 11 si Palomata habang si Samoilenko ay may 20 points para umangat sa 2-4 kartada ang PLDT. (Gerard Arce)