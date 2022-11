Catriona pinaiyak ng 98-anyos na manghahabi

Sa bibihirang pagkakataon, nangibabaw ang luha at emosyon ni Miss Universe 2018 Catriona Gray nang makilala ang isang 98-anyos na manghahabi sa kanyang pagbisita sa Ilocos Norte.

Namangha at bilib na bilib si Catriona sa kakayahan ni Lola Magdalena Gamayo na sa kabila ng edad ay tuloy pa rin sa paghahabi.

“I don’t find myself welling up with tears for many things. But watching Nana Magdalena sitting at her loom, at the graceful age of 98… naiiyak ako,” ani Catriona sa kanyang Instagram post nitong Linggo.

Naghalo nga ang kanyang emosyon habang pinapanood ang paglikha ni Lola Magdalena ng tradisyunal na paghahabi.

Kinilala na si Gamayo ng National Commission for Culture and the Arts (NCAA) bilang National Living Treasure noong 2012.

“Perhaps it was that I felt I was in the same room as a cultural legend… Perhaps it was that I was in awe, of this woman who had dedicated her life to her craft. May mga designs si Nana Magdalena sa Abel that are her own, and are of such difficulty that only few can replicate,” dagdag pa niya.

Lalo tuloy napamahal sa kultura at mga produktong tatak-Pinoy ang beauty queen.

“Ang paghahabi niya ay nagbibigay sa kaniya ng lakas. That even at her age, hinahanap ng katawan niya ang paghahabi.

“Her hands have literally woven tradition…the hands of a national living treasure. I’m so honored to have met her and witnessed her craft with my own eyes.

“Our pride, Nana Magdalena. Mabuhay ka,” ayon pa kay Catriona.

Umaasa siya na magpapatuloy pa sa mga susunod na henerasyon ang industriya ng paghahabi bilang parte ng ating kultura. (Batuts Lopez)