Canada, PH pakner sa pagbangon ng mga negosyo

Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang alok ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na makipagtulungan sa pamahalaan ng Pilipinas para sa pagpapatayo ng mga proyekto at palawakin ang mga micro, small and medium enterprise (MSME) sa bansa.

Sa kanilang bilateral meeting sa Phnom Penh, Cambodia noong Linggo, Nobyembre 13, sinabi ni Marcos kay Trudeau na isa sa mga prayoridad ng kanyang administrasyon na tulungan ang mga maliliit na negosyo para makabangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic.

“They are 99.8 percent of our businesses, our MSMEs. They are 62, 63 percent of our employment. [They] are employed in MSMEs. And it took a big hit in the pandemic,” wika ng pangulo.

Sinabi ni Trudeau na maraming programa ang Canada na makakatulong para sa pagbangon ng ekonomoya ng Pilipinas.

“We should make sure we’re accelerating our work so that we can be much more active partners on that,” tugon sa kanya ni Pangulong Marcos. (Prince Golez)