Buwaya nilulon ng sawa sa Amerika

Nilamon ng buo ng isang python ang isang buwaya na nasa limang talampakan ang haba sa Amerika.

Nabatid na nasa 18 talampakan naman ang haba ng sawa.

Sa isang viral video, ipinakita na hinati ang tiyan ng sawa at doon bumulaga ang buong-buo pa na katawan ng buwaya at hindi pa natutunaw matapos lulunin ng sawa.

Isang Burmese python ang lumulon sa buwaya. Isa ito sa pinakamalaking uri ng ahas sa buong mundo.

“This Python was euthanized by those who found it, and turned over to a research lab for necropsy and scientific sample collection. That process is shown in this video.” saad sa caption ng video.