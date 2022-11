Bince Rafael Operiano natulog sa airport bago naging kampeon

IKINUWENTO ng isang solon ang pinagdaanan ng siyam na taong gulang na si Bince Rafael Operiano bago ito naging kampeon sa chess sa katatapos na Eastern Asia Youth Chess Championship sa Bangkok, Thailand.

Ayon kay Albay Rep. Fernando Cabredo, mas maraming hamon na pinagdaanan si Bince at ang kanyang magulang sa paglaban nito sa ibang bansa.

Dahil sa limitadong pera at habang hinihintay ang tiket na bigay ng Philippine Sports Commission, natulog si Bince at ang kanyang ama na si Ben sa airport ng tatlong gabi.

Ginawa nilang higaan ang mga upuan.

Nauna ring umalis si Bince patungong Thailand.

“I was told by his mother that during the first day of the competition, the parents of the other participants saw the boy crying missing the company of his father. Bince braved the first game with no parent around to cheer him on. He felt pressured and lost to his opponents in the first games,” sabi ng solon.

Dumating umano si Ben bago ang susunod na laban ng anak at mula doon ay nanalo na si Bince hanggang sa maging kampeon.

Si Bince ang ranked No. 1 sa under-10 category at tinalo ang 20 iba pang player sa iba’t ibang bansa.

“Mr. Operiano is proud of his Bince’s achievement and strong commitment to do his best in the games despite the challenges. Bince have made everyone back in their hometown proud. He is set to be conferred a National Master (NM) title when he turns 10,” dagdag pa ni Cabredo.

Si Bince ay tubong Oas, Albay. (Billy Begas)