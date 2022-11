Bianca Pagdanganan pang-31 sa Pelican golf

NAKAPAGSALPAK ng limang birdie si Bianca Isabel Pagdanganan, pero may gayunding bilang ng bogey upang mag-even par 70 at mapabilang sa lima na sa pang-31 puwesto na may premyong $13,907 (P795K) bawat isa.

Sa tiklop ito nitong Linggo (Lunes sa ‘Pinas) ng 73rd Ladies Professional Golf Association Tour 2022 31st o penultimate leg, $2M 3rd Pelican Women’s Championship sa Pelican Golf Club sa Belleair, Pinellas, Florida.

May pares na 69 ang Philippine bet para sa two-under 208, 12-stroke down sa nagkampeong si local bet Nelly Korda (64-196, $300K) na ungos ng isa sa kababayang si Lexi Thompson (66-197, $186,096) sa 1-2-3 sakop ng mga Kana kasama si Fil-Am Allisen Corpuz (69, 199, $135K).

May apat ang nasa pang-13 puwesto kabilang ang katropa ni Pagdanganan sa ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) na si Yuka Saso ng Japan (68-204) na may $30,565 each. (Ramil Cruz)