Anyare kina Sharon, Regine? Sarah binasagang reyna ng ABS-CBN Christmas ID.

Kasama sa pagbabalik ni Sarah Geronimo sa spotlight ang pag-awit niya sa bagong Christmas ID ng ABS-CBN na “Tayo ang Ligaya ng Isa’t Isa.”

Matapos ang kanyang showbiz break at pag-focus sa personal na buhay, muling nagpabilib ang ‘Popstar Royalty’ sa lyric video ng Kapamilya Christmas anthem.

Tinatawag na rin siya ng mga fan bilang ‘Queen of ABS-CBN Christmas IDs’ dahil 13 na taon na siyang tampok sa mga iconic Christmas song na ito.

“There is something in her voice that awakes the Christmas spirit. Sarah Geronimo is the trademark of ABS-CBN Christmas anthems. The queen of Kapamilya Christmas ID,” sabi ni Twitter user @heyitsmeLouie_.

“Watching the lyric video of #ABSCBNChristmasID2022 and iba pa rin talaga ang star power ni Sarah G. ‘no? The entire household gasped when she started singing her parts. When it comes to superstardom talaga, siya ang benchmark ko,” ani @kelanocyte.

Bukod kay Sarah, tampok din sa “Tayo ang Ligaya ng Isa’t Isa” ang OPM legends tulad nina Regine Velasquez, Martin Nievera, Ogie Alcasid, Sharon Cuneta, at iba pa.

Makikita rin sa lyric video ang Kapamilya stars at love teams, kasama na rito ang DonBelle, KDLex, FranSeth, at KathNiel.

Ramdam na ramdam din ang diwa ng pasko sa Christmas ID dahil sa pag-awit ng DYCI Dagalak Choir.

Pinuri rin ng netizens ang ABS-CBN dahil sa pagbibigay halaga sa Diyos ngayong kapaskuhan.

“#ABSCBNChristmasID2022 #TayoAngLigayaNgIsatIsa is uplifting and heartwarming. Praising God through prayers and worship songs every Christmas is already part of our culture. Kapamilya Network never fails to praise God to it’s CSID. Putting God in the center of a song is touching,” sey ni @EuwanPascual.

Halos 3 araw pa lang ang nakakalipas, umabot na sa 1.4 million views ang lyric video sa YouTube.

Maaaring mapanood ang official lyric video ng “Tayo ang Ligaya ng Isa’t Isa” sa Facebook, Twitter, at YouTube Channel ng ABS-CBN. (Rb Sermino)