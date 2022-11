Anthony Davis, Lakers dehins kailangan si LeBron James

OUT si LeBron James (groin strain), nambarako ng season-high 37 points si Anthony Davis para ihatid ang Lakers sa wire-to-wire 116-103 win kontra kay Kevin Durant at Brooklyn Linggo ng gabi.

Nag-ambag pa ng 25 points si Lonnie Walker at naputol ang five-game losing skid ng Los Angeles.

Hindi umubra ang 31 points, 9 rebounds, 7 assists ni Durant at 15 markers ni Cam Thomas sa Nets.

Nagbaba pa si Davis ng 10 offensive rebounds – pinantayan ang career-high niya sa isang regular-season game.

Tinahi ni Davis ang 21 points niya sa second half – 15 sa third – karamihan ay mula sa paint.

“I was tyring to get to the paint and score inside knowing they had limited shot blockers,” anang big man. “If we put it on the rim then I had a guard on me and a chance to get an offensive rebound.” (Vladi Eduarte)