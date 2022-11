Alexa, KD palaban sa ‘Walang Aray’

Ibang level na ang team-up nina KD Estrada, Alexa Ilacad, ha! Malayo na sila sa ibang mga kasabayang love team ngayon.

Sila kasi ang kauna-unahang love team na sasampa sa teatro. Maliwanag na pasabog nila ito sa mga unang buwan ng 2023.

Ang bongga nga na sasabak sila sa isang live audience theatrical acting para sa PETA.

Ang teatro ang itinuturing na pinakamahirap na art, at lahat ay dinadaga ang dibdib sa larangang ito. Live nga kasi ang aktingan at walang take 2, habang nakatunghay sa iyo ang maraming tao.

Kaloka rin ang title ng musical play nila, ang “Walang Aray”.

“Secret’s out. Maraming salamat po sa tiwalang binigay nyo sa amin. We won’t be taking this responsibility lightly. Ibubuhos namin ang buong pagkatao namin para dito at para inyong manonood,” sabi ni Alexa.

Sa tweet ng PETA, mababasa nga ang mga linyang…

“Handa na ba ang iyong mga puso? Dahil narito na ang bagong tambalan sa tanghalan. The Hottest Musical Pair and Breakthrough Loveteam of 2022, @alexailacad @kdestrada, takes on the theater stage! #PETAWalangAray.”

Well, ang taray ng KDLex, di ba?

Rhian Ramos feeling ‘first lady’ na ng politiko

Mistulang first lady ang drama ni Rhian Ramos dahil katuwang na siya ng kanyang politician/businessman boyfriend na si Cong. Sam Verzosa, sa mga charity project, outreach program para sa mga kapus-palad.

Bumisita ang dalawa sa National Children’s Hospital para magbigay ng financial at regalo para sa mga batang may sakit. Nakaposte ito sa Instagram ni Cong. Sam kung saan mapapanood ang pag-aasikaso ng buong team.

Makikita sa video si Rhian na kasama ni Cong. Sam na naga-asikaso rin ng mga gamit, kasabay ang pakikipag-usap sa mga bata.

May dala-dala itong cake para sa isang celebrant ng araw na ‘yon sa ospital.

Nagi-isang babae lang sa team si Rhian. Ang ibang nasa video ay mga PBA player.

Hindi makikita sa IG ni Rhian ang video. Posibleng ayaw sumawsaw ng aktres sa advocacy ng kasintahan o agawin ang limelight dito.

Juday, Ryan super proud kay Lucho

Umaapaw sa kaligayahan ang puso ng mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo para sa kanilang anak na lalake na si Lucho. Makukunsidera na ngang international athlete ang bagets sa sinalihan na sports na football.

Nagpunta nga ng Singapore si Lucho kasama si Ryan para sa competition sa Rainforest Sports Club. Kasama nga ang anak sa Arayat football Club.

Pinoste ni Ryan ang larawan ni Lucho kasama ang mga teammate.

Nasa IG ni @travinasia ang larawan ni Lucho. Walang duda na namana ni Lucho ang pagiging sporty kay Ryan.