Alden nakipag-bardagulan kay Jeric

Natutuwa ang Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards na dahil daw sa kanilang GMA Telebabad na “Start-Up Ph,” marami siyang natatanggap na mga nae-encourage, nai-inspire at namo-motivate na magsimula na rin ng sarili nilang negosyo.

Sabi ni Alden, “Nai-inspire raw sila na mag-start din ng sarili nilang negosyo. Everyone is also learning to take entrepreneurship seriously.”

Sa isang banda, hindi lang ang tungkol sa career aspect ang inaabangan sa Start-Up Ph, mas exciting na rin kasi ang mga eksena ng tension sa pagitan ni Team Good Boy at Team Genius nina Alden at Jeric Gonzales.

Kaya naman sa totoo lang, nabi-build-up din ang tension sa mga team good boy at team genius fans. Naaalala namin ang Start-Up Korean version noong ongoing pa na ang tindi rin ng pagkakahati ng mga fan sa bet nilang makatuluyan ng bidang babae. So this time, gano’n din. Merong si Alden ang sini-ship na makatuluyan ng character ni Bea Alonzo, pero meron din talaga na si Jeric.

At bukod dito, natutuwa rin sa mga bardagulan nina Alden at Jeric ang mga manonood. Kaya inaabangan na kung kailan mari-reveal ang fake pen pal.

Rita gusto nang mayakap si baby boy

Halatang excited na ang Kapuso actress/singer na si Rita Daniela sa paglabas ng kanyang baby.

Tila handang-handa na itong talaga sa bagong yugto ng buhay niya bilang isang ganap na ina.

Nag-post si Rita sa kanyang Instagram account ng larawan niya na walang filter, walang make-up at all. Kahit na may ilang pimples ito ngayon na maaaring dala ng pagbubuntis niya, fresh at glowing ang actress.

At bilang na bilang din niya ang araw ng pagbubuntis niya. Sey ni Rita, “No filter, just me in thirty two weeks and four days in pregnancy.

“I cannot wait to see my son. Once he comes out, all the lonely days and nights are over. Hope is what I felt when I saw the greatest two lines of my life- you and the Lord are my hope, son.”

META: Excited na talaga si Rita Daniela sa bagong yugto ng buhay niya na pagiging isang ina. Wala rin siyang pakialam na mag-post ng larawan niya na walang filter at make-up.

Maggie sarap buhay sa Dubai

Nasa Dubai ngayon si Maggie Wilson. Inisip sana namin na baka pwedeng makita at ma-interview ang controversial beauty queen/actress/businesswoman habang nasa Bangkok kami.

Since mas naka-base si Maggie sa Bangkok ngayon.

Pero ‘yun nga, nasa Dubai naman siya ngayon, pero last time, sa Malaysia ang update niya sa kanyang social media.

Hindi maitatanggi na sa kabila ng matinding falling-out nila ng asawang si Victor Consunji, Maggie is still living her best life.

Kaya confident itong nag-Instagram story na, “I once read: Behind every successful man is his woman. Behind the fall of a successful man is usually other women.”

At may pa-survey pa ito kung sino ang maga-agree sa nabasa niya na yes or no. Base sa nakita naming mga sumagot ng survey, 98% and nag yes at 2% lang ang sumagot ng no.

Iba rin humirit itong si Maggie, e. Naalala tuloy namin si Samson sa Bible.