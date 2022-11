5-anyos Aleia Aguilar world champ sa jiu-jitsu

NAKOPO ng limang-taong gulang na si Aleia Aielle Aguilar ang titulo sa kanyang age-category sa 2022 Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Championships sa United Arab Emirates (UAE).

Si Aguilar, anak ng kilalang mahusay na jiu-jitsu athlete na si Alvin Aguilar, ang siyang tinagurian ngayon na pinakabatang kampeon sa nasabing sports sa world category para sa bansa.

Tinalo ni Aguilar si Gabriela Vercosa ng Brazil sa pamamagitan ng verbal submission para sa gintong medalya sa kids’ 1 Under-16kgs event.

Nauna rito ay pinataob din ni Aguilar, miyembro ng Deftac-Ribeiro Jiu-jitsu Philippines, ang pambato ng UAE na si Maria El Halabi, sa isang 6-0 panalo sa semifinals.

Ikinasiya naman ng kanyang ama na si Alvin ang tagumpay na naiuwi ni Aguilar para sa Pilipinas.

“I’m beyond happy that my baby girl is now the Philippines youngest World Champion. We will continue to work hard to bring honor to our country,” ani Aguilar sa isang panayam. (Annie Abad)