2 eroplano salpukan sa air show, 6 todas

Anim na tao ang nasawi nang magsalpukan sa ere ang dalawang eroplano sa isang air show na ginanap sa Dallas, Texas, USA.

“According to our Dallas County Medical Examiner, there are a total of 6 fatalities from yesterday’s Wings over Dallas air show incident,” ayon kay Dallas County Judge Clay Jenkins.

Patuloy pa aniya ang ginagawang imbestigasyon ng mga awtoridad sa nangyaring salpukan ng dalawang eroplano.

Inaalam din ang pagkakakilanlan ng anim na nasawi sa trahedya.

“Please pray for their families and all involved,” panawagan pa ni Jenkins sa publiko.

Nabatid na dalawa sa nasawi ay dating miyembro ng Allied Pilots Association habang kasapi naman ang isa pa ng Ohio Wing Civil Air Patrol.

Nangyari ang insidente matapos magsalubong sa ere ang Boeing B-17 Flying Fortress at Bell P-63 Kingcobra. Naging mabilis ang mga pangyayari kung saan matapos magsalpukan ang dalawang eroplano ay tumalsik pa ang ilang parte ng mga ito sa mga nanonood ng air show. (Carl Santiago)