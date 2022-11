11-anyos Pauline Beatriz Obebe 6 ginto na sa COPA swimming

LUMAKAS ang tsansa ni Pauline Beatriz Obebe para masungkit ang Most Outstanding Swimmer award matapos makopo ang panibagong tatlong gintong medalya, habang nanatiling matikas sina Nicola Queen Diamante at Anya Dela Cruz sa ikalawang araw ng aksyon sa COPA (Congress in Philippine Aquatics, Inc ) Reunion Swim Challenge National Finals nitong Linggo sa Teofilo Yldefonso swimming pool sa loob ng makasaysayang Rizal Memorial Sports Center sa Malate, Manila.

Nakakolekta ang ipinagmamalaki ng Aqua Sprint ni coach Manny Thruelen ng kabuuang anim na gintong medalya pagkatapos ng dalawang araw na aksyon nang magwagi sa girls 12 Class A 100m freestyle (1:08.34), 100m butterfly (1:14.93) at 50m breaststroke (46.01).

Una munang dinomina ng 11-year old swimmer ang 100m breast (1:39:95), 200m back (3:00.69) at 50m butterfly (58 seconds) sa tournament na suportado ng Philippine Sports Commission ( PSC), MILO at Speedo.

“Gusto ko pong maging member ng Philippine Team in the future kaya talagang sinusunod ko ang program ni coach Manny. Next week try ko pong maka-gold pa rin,” ani Obebe patungkol sa pagpapatuloy sa susunod na weekend ng torneo na inorganisa ng COPA sa pakikipagtulungan ng Samahang Manlalangoy sa Pilipinas.

Nanalo naman ulit si Diamante sa girls Class A 100m fly sa tiyempong 1:21.84 matapos pangunahan ang RSS Dolphins squad sa bronze medal mixed 200m individual medley (2:12.91).

Ang kasamahan ni Obebe na si Anya Dela Cruz ay nagningning din sa 9-year old class, na inangkin ang ginto sa 100m fly (1:35.72) at 100m free (1:25.21).

Ayon kay tournament director at COPA board member Chito Rivera, nagpasya ang grupo na palawigin ang tournament sa apat na araw sa dalawang magkasunod na weekend para ma-accommodate ang malaking bilang ng mga kalahok na kinabibilangan ng mga mahihirap na estudyante mula sa mga pampublikong paaralan at mga atletang may kapansanan.

“Kailangan nating i-accommodate ang malaking bilang ng mga kalahok sa sprint, middle at long distance events para hindi masayang ang exposure at experience na lumangoy sa isang internationally-environment competition. Kailangang hanapin ng ating mga swimmer kung ano’ng event talaga ang nababagay sa kanila,” sambit ni Rivera, head coach ng JRU swimming team sa NCAA.

“Sa suporta mula sa publiko at pribado at sa patnubay ni COPA founder Eric Buhain at two-time Olympian Pinky Brosas, isasagawa namin ang mas malalaking torneo sa darating na Disyembre sa unang quarter ng 2023. ‘Yung educational program ng COPA sa coach mas palalakasin natin,” ani Rivera. (Ferdz Delos Santos)