1 todas, 2 sugatan sa senglot na Ford driver

Patay ang isang 47-anyos na lalaki habang dalawa ang nasugatan makaraang araruhin sila ng sport utility vehicle na minamaneho ng isang senglot sa Malabon City nitong Lunes ng umaga.

Namatay doon din ang biktimang si Rolando Campaan, residente ng Barangay Muzon sa Malabon, dahil sa pinsala sa ulo at katawan.

Sugatan din sina John Robert Victorio, 33, at Wilmar Ballentos, 28.

Arestado naman ang suspek na si Michael Glenn Kakumoto, 35, binata at nakatira sa Parañaque City.

Nahaharap ngayon si Kakumoto sa mga kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries, multiple damage to property, at paglabag sa Republic Act No. 10586 o Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013.

Lumalabas sa report, bandang alas-6:30 ng umaga, minamaneho ng suspek ang kanyang Ford Territory at binabaybay ang kahabaan ng Governor Pascual Avenue.

Bigla umanong nawalan ng kontrol ang manibela ng sasakyan ng suspek kaya nahagip nito ang tumatawid sa pedestrian lane na si Campaan at tumilapon ito.

Umaandar na paikot ang sasakyan ni Kakumoto kaya nahagip din ang bisikleta Victorio at natumba din ito saka tumama naman kay Ballentos na sakay ng motorsiklo.

Nabatid na amoy alak umano si Kakumoto ayon sa rumespondeng tauhan ng Land Transportation Office. (Orly Barlaca)