MATAGUMPAY ang naging kampanya ng national team sa Eastern Asia Youth Chess Championships 2022 nitong Nobyembre 4-13 sa Asia Hotel sa Bangkok, Thailand na humalot ng anim na medalyang ginto.

Kumopo sina Al-Basher Buto ng Cainta, Rizal at Christian Gian Karlo Arca ng Dasmarinas City ng 3-gold, tig-1 silver at bronze kasama ang titulong Fide Master nang magsipagbida sa standard boy’s U12 at U14.

Pakitang gilas din si Nika Juris Nicolas ng Pasig City sa girls U10 sa likod ng tig-1 ginto’t pilak kalakip ang Woman Candidate Master title. Siya ay anak nina award winning lawyer-broadcaster Nikki De Vega at Atty. Krisanto Karlo Nicolas.

Panalo rin si FEU Dilliman grade 10 student Arleah Cassandra Sapuan ng Valencia, Negros, Oriental na may 2 gold at 1 bronze sa girls U16.

***

Tutulak ang 1st Jacinto Y Bustamante Open Chess Tournament sa Nob. 27 sa SM Mega Center Cabanatuan.

Punong abala ng 1-day rapid event si Nueva Ecija University of Science and Technology Prof. Jacinto Bustamante. Ang organizer ay si Benjamin Bauto ng Cabanatuan City Chess Club. May total prize ritong P14,500.

Tatanggap ang kampeon ng P5K at trophy. Sa mga detalye pa, mag-text o tumawag sa 0923 650 8489 at 0956 432 2272.

***

Tinanghal na youngest participants awardee si Mangahan Elementary School grade 1 student Ily Meyou Espinosa na nasa paggabay ni coach Ricky Oncita, sa Napico 10 minutes blitz tournament sa Napico covered court nitong Nob. 6.

***

Tinalo ni Roger Arawiran si Jimmy Deauna 7-5 para maghari sa J & P 10 Ball Cup nitong Sabado sa House Manila Pool Bar & Lounge-Holiday Inn Express ng Resorts World Manila sa Pasay City.

Ayon kay Billiards Sports Confederation of the Philippines director at DMC Entertainment and Production management honcho Jesse Cambosa Sr. , kasama sa premyo ni Arawiran ang all-expenses paid trip para sa isang torneo sa Japan. Si Aristeo Puyat ang pangulo ng BSCP.

***

Maraming salamat sa NCFP, PSC, POC, Pagcor at kay Sen. Bong Go na sumuporta sa kampanya ko sa 30th FIDE World Senior Chess Championships na tutulak ngayon hanggang Nob.27 sa Umbria, Italy. Makakasama ko si IM Angelo Young sa 50-64 years old category, at si IM elect Jose Efren Bagamasbad na sasabak sa 65-over. Coach namin si National Master Almario Marlon Bernardino Jr.