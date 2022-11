Solomon Padiz Jr. National University Bulldogs number 1 sa UAAP badminton

SA pangunguna nina national team stalwarts Solomon Padiz Jr. at Lanz Zafra, sinakmal ng NU Bulldogs ang pampitong sunod, pangwalo sa pangkalahatang kampeonato ng 85th University Athletic Association of the Philippines 2022 men’s badminton tournament.

Winalis sa Finals ng Bustillos-based shuttlecockers ang Ateneo Blue Eagles, 3-0, Linggo ng umaga sa Centro Atletico Badminton Center sa Cubao, Quezon City.

Kinaldag nina shuttler Padiz at Julius Villabrille sa doubles match sina Bryan Bernardo at Charles Bagasbas, 21-13, 21-10.

Na-sweep din ni Zafra ang unang singles event si Lyrden Laborte, 21-13, 21-13, habang umalpas si Mark Anthony Velasco kay Arthur Salvado sa isang pang singles event, 21-18, 10-21, 21-14.

“I am very happy for my boys, the way they performed, the camaraderie which is stronger than before. Very satisfied with the performance,” suma ni NU coach Jaime Llanes. “Basta hindi ko naman sila pine-pressure. I don’t like pressuring my players. I don’t care if they win or they lose, ang akin is that they perform at their highest level.

Hinirang pagkaraan na tourney’s co-Most Valuable Player sina team captain Padiz at rookie Zafra.

“Sobrang saya po kasi nakita kong pursigdio ang bawat isa na mag-champion. Andun ang suporta namin sa bawat isa,” saad naman ni Padiz.

Tumersera ang UP Fighting Maroons nang habkangang ang Santo Tomas Growling Tigers, 3-1.

Nagbida sa Peyups sina rookie Enzo Rivera at Kervin Llanes na tinabig sina Janzen Panisales at RJ Galve, sa krusyal na second doubles game, 19-21, 21-12, 23-21. (Gerard Arce)