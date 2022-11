Righteous Ruby swak sa Philracom Amb. Eduardo M. Cojuangco Jr. Cup

ISA si Righteous Ruby sa mga nagdeklara ng pagsali sa 2022 Philippine Racing Commission ‘Amb. Eduardo M. Cojuangco Jr. Memorial Cup’ sa Nobyembre 20 sa Metro Manila Turf Club Inc. sa Batangas.

Nominado rin 2,000-metrong karera sina American Factor, Bombay Knights, Dragon Butterfly, Gomper Girl, Raintree Starlet, Runway, Runway Dreamer, Shastaloo, Starinmydreams at Time For Glory.

Ipapamahagi ang premyong P5M sa unang anim na kabayong tatawid sa meta sa paniguradong paghahandaan nang todo ng mga kalahok na kaganapan. Tampok dito ang P3M para sa kampeon.

Kilalang tigasin si Righteous Ruby na sasakyan ni jockey MM Gonzales na posibleng maging liyamado sa event na suportado ng Philracom sa pamumuno ni chairman Aurelio De Leon.

May P1M ang sesegunda, P500K ang tetersera, may P250K ang papang-apat, P150K sa papanlima at P100K sa papang-anim.

May hahamigin naman ang breeder ng local horses lang na P250K para sa primera, P150K sa pangalawa at P100K sa pangatlo. (Elech Dawa)