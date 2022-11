Richard madalas dalawin nina Sarah, Zion, Kai sa Cebu

Ang saya lang, Dondon (my dear editor), dahil for almost three years, noong Saturday night ko lang nagawang bumisita uli sa isang taping.

Kasama nga si Annabelle Rama, bumisita kami sa taping ng ‘The Iron Heart’ sa may City Hall ng Cebu.

Kahit lock-in sa Cebu ang taping ng grupo ni Richard para sa bago nilang ABS-CBN action-drama series, hindi naman ‘bubble’ ‘yon, kaya puwede nang makadalaw.

Natuwa nga si Richard dahil kahit ang mag-iina niyang sina Sarah Lahbati, Zion at Kai ay dumating sa Cebu noong Saturday afternoon at dinalaw naman siya sa location nila sa Rama compound sa Basak.

Dahil sa Cebu nga ang location ng ‘The Iron Heart’, ang ‘new normal’ sa mag-iina ni Richard ay dumadalaw ang mga ito sa kanilang ‘Dada’ (tatay).

Third time na ngang nagpunta sa Cebu taping ng ‘The Iron Heart’ sina Sarah, Zion at Kai at kuwento nga ni Richard, “Si Zion, sanay na. Alam na niya ang ginagawa ko. Pero si Kai kasi, nagugulat pa kapag napapanood niya ako sa TV.

“So, itong sa taping ng ‘The Iron Heart’, tuwang-tuwa si Kai kapag dumadalaw sila. Nae-enjoy niya ‘yung mga nakikita niya sa set.”

Naku, Dondon, naalala ko nga noong araw na nagbabalik-showbiz pa lang si Richard at ang deal sa kanya ni Tita Annabelle ay sasamahan ko siya sa taping para lang pumayag siyang mag-artista uli.

That was 2002 at twenty years na nga after pumayag si Richard na mag-artista uli at mamayang 8:45pm nga, magpa-pilot telecast na sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Jeepney TV, iWantTFC, TFC (The Filipino Channel), ABS-CBN Entertainment YouTube channel at iba pang platforms ng Kapamilya Network ang ‘The Iron Heart’.

Siyempre, happy si Richard sa magandang feedback sa kanyang action-drama series na pinagbibidahan.

Oo nga pala, dahil sa Cebu ang location ng ‘The Iron Heart’, nagkaroon din ng presscon doon noong Saturday.

Masaya nga ang Cebu media and vloggers na sa lugar nila ang location ng ‘The Iron Heart’.

Bongga!

SB19 dinumog sa Avalon Hollywood

Happy naman ang show promoter na si Anna Puno dahil sold out ang tickets ng ‘WYAT (Where You At)’ Avalon Hollywood concert ng P-Pop group na SB19.

Sobrang in demand ang tickets sa SB19 show, kaya naman nag-add pa sila ng limited seats (balcony, free seating) para ma-accommodate ‘yung mga ayaw pumayag na hindi sila makapanood ng show ng grupo.

Siyempre, nagkaroon din ng show sa New York City ang SB19 and on Friday ay mayroon sila sa San Francisco, California (Fox Theatre in Redwood City).

Feeling ko, magkakaroon ng second leg ang US concert tour ng SB19.

So bongga!