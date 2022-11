Rey Barcuma binida Perpetual Help kontra Jose Rizal, 72-60

NAGBAON si Rey Barcuma ng kruyal na 13 points upang isama sa hukay ng Perpetual Help Altas ang Jose Rizal Heavy Bombers, 72-60, sa 98th National Collegiate Athletic Association seniors basketball tourney second round elims Linggo ng hapon sa The Arena sa San Juan City.

May pitong kinamada ang manlalaro sa fourth period, kalakip pa ang 6 rebounds, 2 assists at tig-1 steal at block para aingat ang UPHSD sa 7-9 win-loss slate at sinama ang JRU sa pagsablay sa semifinals sa paghaltak dito sa 6-9.

“Maraming challenges ang dumating sa amin, pero thankful kami sa coaches namin, na niremind nila kami na kahit anong challenges ang dumating sa amin, di nila kami sinukuan,” ani Jeff Egan kumumpas ng 14 markers gaya ni Carlo Ferreras.

Swak na sa Final 4 ang Letra Knights (12-3), Saint Benilde Blazers (10-4), Lyceum Pirates (11-5) at San Beda Red Lions (10-5). (Gerard Arce)