Piolo, John, Daniel, Dingdong, Christian ‘bugbugan’ sa The Eddys

Ang bongga naman ni John Arcilla, ha! Para na siyang si Eddie Garcia, na kahit nominado na sa pagka-best actor, nominado pa rin sa best supporting actor.

Kunsabagay, magkaibang pelikula naman kasi ang mga `yon, at hindi niya kasalanan kung napakahusay ng performance niya, di ba?

Kumbaga, mapa-bida man, o kontrabida, o support man sa isang pelikula, hindi siya nagpapabaya.

Bagay na bagay nga kay John ang mga linyang, ‘Walang maliit na papel sa isang tunay na aktor’.

Anyway, nominado si John bilang best actor On The Job: The Missing 8. Makakalaban niya sina Christian Bables (Big Night), Dingdong Dantes (A Hard Day), Daniel Padilla (Kun Maupay Man It Panahon), Piolo Pascual (My Amanda).

At ‘yun nga, nominado pa rin siya sa best supporting actor para sa Big Night. Makakalaban niya sina Mon Confiado (Arisaka), Christopher de Leon (The Missing 8), Ricky Davao (Big Night), Dennis Trillo (On The Job: The Missing 8).

Anyway, ang ikalimang edisyon ng The EDDYS ay sponsored ng Globe Telecoms, kasama siyempre ang Beautederm ni Ms. Rei Anicoche Tan.

Sa pakikipagtulungan ng Tanduay, Dr. Carl Balita of Dr. Carl Balita Foundation, JFV Rice Mill at ni Bataan Rep. Geraldine B. Roman.

Ito nga ang pagbabalik ng Society of Philippine Entertainment Editors (SPEEd) sa face-to-face event matapos ang virtual na pagdaraos ng 4th EDDYS nitong nagdaang 2021.

Ang OPM icon at premyadong singer-songwriter na si Ice Seguerra ang magdidirek ng ikalimang edisyon ng EDDYS. Siya rin ang nagdirek ng 4th EDDYS last year.

Ang award-winning TV personality na si Boy Abunda naman ang magsisilbing host ng taunang pagbibigay ng parangal ng SPEEd.

Tulad ng mga nakaraang taon, ang auditing firm pa rin nina Juancho Robles (Chan Robles & Company, CPAs) ang mamamahala sa pagbibilang ng mga boto para sa 5th The EDDYS. (Rb Sermino)