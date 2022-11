Ping: Turismo itodo para ekonomiya sumigla pa!

Talaga namang dapat asahan na matuwa ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr matapos niyang malaman na lumago ng 7.6 porsiyento ang ekonomiya ng bansa, ‘yan ay sa harap ng katotohanang wala pa siyang isang taon sa puwesto bilang pinuno ng isang bansang pinahandusay ng pandemya.

Pero marami siguro ang sasang-ayon sa akin kung sasabihin kong hindi sapat ang tugon lamang na “ that is a very good news” nang siya ay tanungin kung ano ang kanyang masasabi sa naturang datus.

Bilang pangulo ng bansa, dapat na may kagyat siyang tugon kung paano mapapanatili o kaya naman baka mahigitan pa ang naturang numero dahil hindi naman ito agad na mararamdaman ng mga nasa pinakamahihirap na sektor kung babagsak din naman makalipas ang isang buwan o sa susunod na pagtaya.

Dapat sa ganitong estado ng bansa ay may paraan na maipangkakalso para ang naturang numero ay hindi na dumausdos.

Gaya nga nitong nababanggit ni dating Senador Ping Lacson na dapat ay gayahin na ng Pilipinas ang Singapore na tila ganap nang natuto kung paano mamuhay nang balik-normal kahit pa may banta pa rin ng COVID-19.

Mistulang sinamantala pa nga ng Singapore ang naturang situwasyon upang maungusan ang ibang mga bansa sa larangan ng mapagkukunan ng pondo na magagamit ng gobyerno para sa kanilang mamamayan, at ito ay ang pagbubukas ng komersiyo at turismo.

Sa isang Twitter post, sinabi ni Senador Ping na kayang kaya ng bansa na mapanatili ang masiglang numero ng ekonomiya at maaring mas mapayabong pa ito kung palalakasin pa ng pamahalaan ang turismo bilang puhunan sa pagbangon laban sa pandemya.

Nasa tamang pagkakataon ang suhestiyon ni Senador Ping dahil ilang taon na rin namang nagpigil ang mga tao, hindi lamang ang mga Pinoy kundi pati na rin ang ibang lahi sa paglalakbay o turismo na isang malinaw na kita para sa mga lugar na puntahin ng mga ito.

Kumbaga, sa ngayon ay gigil na gigil ang mga ito na gumugol ng ipon para sa pamamasyal at paglalakbay.

Kung ang Pilipinas ay ganap na magbubukas ng pinto sa mga turista, walang ibang dapat na asahan kundi ang paglago pa at pagsigla ng ekonomiya dahi lang ating bansa ay tukoy napakararaming mga lugar na puwedeng pasyalan.

Pagdating sa pagresolba sa krisis, mapa-peace and order, krimen, ekonomiya at katiwalian sa pamahalaan, epektibo talaga ang diskarte ng isang Ping Lacson.

Nakakamiss tuloy eh.