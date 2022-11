PBBM nagpasalamat! 900K Pinoy maayos pagtrato sa Canada

Nagpaabot ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa Canada dahil sa magandang pangangalaga sa mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa nabanggit na bansa.

Sa kanyang pagsasalita sa ASEAN-Canada Commemorative Summit sa Phnom Penh, Cambodia ipinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa maayos na pagtrato sa may 900,000 mga Pinoy sa nabanggit na bansa.

Maganda aniya ang mga kuwento ng mga Pilipino sa Canada at nakita at naranasan rin niya ito noong bumi¬sita ito sa nabanggit na bansa.

Kinilala ng presidente ang kabaitan at mainit na pagtanggap ng mga Canadian sa mga Pilipino dahil hindi nakaranas ang mga ito ng negatibong pagtrato.

“And this is completely due to the warmth and kindness of Canadian people. For that, we thank you very much,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)