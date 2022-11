PBBM binida sa ASEAN pagbangon ng PH vs pandemya

Nakahanda ang Pilipinas sa pagharap sa mga hindi inaasahang pagsubok dulot ng epekto ng mga kalamidad gayundin ang patuloy na giyera ng Ukraine at Russia.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa harap ng nararanasang pandaigdigang inflation dulot ng mataas na pres¬yo ng pagkain, enerhiya at transportasyon.

Sa kanyang pagsasalita sa Second ASEAN Global Dialogue sa nagpapatuloy na ASEAN Summit sa Phnom Penh, Cambodia, sinabi ng pangulo na may Medium-Term Fiscal Program ang Pilipinas na nakapaloob sa Philippine Development Plan 2023-2028 na gagawin ng kanyang gobyerno sa loob ng anim na taon.

Nasimulan na aniya ang pagbangon mula sa COVOD-19 pandemic at nakakausad na ang ekonomiya mula sa epekto ng pandemya.

“I am quite optomistic that we have started along the path to recovering from COVID-19 pandemic and the attendant problems in our economy,” anang pangulo.

Ibinida ni Pangulong Marcos na nakabuwelo ang ekonomiya mula sa 5.7% na gross domestic product noong 2021 at ngayon ay 7.8% sa unang kalahati ng 2022 na indikasyong nakakabangon na ang Pilipinas.

“These numbers are welcome indicators.They show that our recovery is proving to be robust and that we are returning to our original growth trajectory prior to the crisis,” dagdag ng pangulo.

Gayunman, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi pa rin dapat maging kampante dahil kailangang magtulungan upang makamit ang mas magandang sitwasyon ng ekonomiya sa rehiyong Asya.

“We, as ASEAN, must promote a people-oriented and people-centered recovery and development pathway beyond the COVID-19 pandemic,” wika ng pangulo. (Aileen Taliping)