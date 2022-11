Patay ka Mavy: Kyline nasarapan, mahusay sa putukan

Pinamalas ni Kapuso actress Kyline Alcantara ang galing sa target shooting sa kanyang Instagram post nitong Sabado.

“My first time ever firing a real gun!!

“These are my first shots. Like legit, the first shot that I did (as seen on this vid) was my first ever shot with a real gun. ‘Di ko rin alam kung bat tuloy-tuloy hahaha,” say pa ni Kyline.

Para nga sa isang first timer sa pagpapaputok ng baril, perpekto at asintado si Kyline. Walang sablay at tumba lahat ng nakahilerang target sa harapan ng aktres.

Papasa nga raw sa isang action series si Kyline, huh! Dahil nga sadyang nakakabilib ang talas ng kanyang mga mata at katatagan ng kanyang pulso.

“Laking tulong ng kakalaro mo ng valo hahaha. JK galing!”

“Patay si Mavy sayo hahaha.”

“Pinangarap maging sundalo pero naging artista. Ang galing mo!!! Pew pew!”

“You should be in an action series or movie.”

Ilan lang yan sa mga say ng netizens na napahanga kay Kyline.

Siyempre pa, isa sa pumuso sa husay ni Kyline si Mavy Legaspi.

Siyanga pala, kasama ang MavLine sa nalalapit na “JulieVerse” concert nina Julie Ann San Jose at Rayver Cruz.

Gaganapin na ito sa Nobyembre 26 sa Newport Performing Arts Theater, Pasay City. (Batuts Lopez)