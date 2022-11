Paigtingin ang deaf education sa tulong ng Filipino Sign Language

Bilang Chairman ng Senate Committee on Basic Education, isinusulong ng inyong lingkod ang pagrepaso ng Senado sa paggamit ng Filipino Sign Language (FSL) bilang language of instruction o wika sa pagtuturo sa deaf education.

Inihain natin ang Proposed Senate Resolution No. 14 dahil kapansin-pansin na hindi naipapatupad nang maayos ang mga batas na nagbibigay-halaga sa FSL, kabilang na ang Filipino Sign Language (FSL) Act (Republic Act No. 11106) na naisabatas noong 2018 pa. Maliban sa paggamit ng FLS bilang language of instruction sa deaf education, mandato rin ng FSL Act na gawing opisyal na wika ang FSL sa lahat ng transaksyong may kinalaman sa mga bingi.

Inilabas ang implementing rules and regulations o IRR ng FSL Act noong Disyembre 6, 2021 lamang, tatlong taon matapos lagdaan ang batas. Batay sa datos ng Department of Education para sa School Year 2019-2020, mahigit 28,000 na mga mag-aaral na may kapansanan ang naitalang may hearing impairment o nahihirapang makarinig.

Kapuna-puna ang kakulangan ng teacher training para sa FSL, ang non-promotion at mobilization ng mga deaf teachers, at ang kakulangan ng mga FSL materials – pawang mga balakid sa pagkatuto ng mga deaf learners. Kaya mahalaga na isinusumite ng Inter-Agency Council sa Kamara at Senado ang taunang ulat nito. Ang Inter-Agency Council, na binuo sa ilalim ng naturang batas, ay mayroon nang bawat isang kinatawan mula sa Commission on Human Rights (CHR), Philippine Commission on Women (PCW), Council for the Welfare of Children (CWC), Komisyon sa Wikang Filipino (KWH) at iba pang Filipino Sign Language organizations. Inaatasan ang mga naturang institusyon na tutukan at suriing maigi ang batas at siguruhing naipapatupad ito nang maayos.

Nakakadismaya rin na marami sa mga deaf graduates ang hindi nakakapasa sa Examination for Teachers (LET) dahil hindi tugma ang kanilang kakayahan sa kanilang pinag-aralan. Nagdudulot ito ng institutional barrier para sa mga deaf graduates dahil imbes na maging ganap silang guro ay pumapasok na lang sila sa pagiging tutor na may mas mababang sahod.

Kung nais nating tiyakin na hindi mapagkakaitan ng dekalidad na edukasyon ang ating mga deaf learners, dapat nating tiyakin na maayos na naipapatupad ang batas na nagsusulong sa Filipino Sign Language Act. Dapat din nating tugunan ang kakulangan ng mga sapat na materyales at oportunidad para sa ating mga deaf teachers dahil ang ating mga deaf learners ang napag-iiwanan.