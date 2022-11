P3 taas-presyo ng tinapay bubulaga

Nag-abiso na ang Gardenia Bakeries Philippines Inc. na magtataas na ito ng presyo ng mga tinapay simula bukas (Martes), maliban na lamang sa mga Pinoy Tasty at Pinoy Pan de Sal.

Sa updated price list ng Gardenia, magmamahal na ang tasty na Classic White Bread loaf nito na 600 grams ng P3 at P2 ang idadagdag sa presyo ng P400 grams nito. Mula sa P79, magiging P82 na ang 600 grams ng Classic White Bread. Mula P55 magiging P57 naman ang 400 grams nito.

Pati ang mas murang brand ng Gardenia na Neubake ay magmamahal na rin: P2.50 ang dadagdag sa presyo ng P450-gram white bread loaf nito na magiging P52 na bukas mula sa P49.50.

Ang Premium Pandesal ng Gardenia ay magtataas ng P3 at magiging P55 mula P53 at ang Soft Delight Pandesal Family Pack ay magmamahal ng P3 at magiging P53 mula P50.

Nagmahal na ang maraming sangkap ng mga tinapay. Ang trigo na ginagawang arina ay inaangkat at nakadagdag dito ang paghina ng piso laban sa dolyar. Ang asukal at asin ay inaangkat din.

Noong Hulyo 12, 2022 huling nagmahal ng presyo ang Gardenia at November 15 magiging epektibo ang bagong presyo nito.

Hindi pa maitataas ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pan de Sal dahil tinuturing itong basic necessities and prime commodities ng Department of Trade and Industry (DTI).

Ang mga ito ay sakop ng suggested retail price ng DTI at kailangan muna ng basbas ng DTI bago ito mataasan ng presyo. (Eileen Mencias)