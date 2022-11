Murang kuryente para sa masa

Sa panahong ito, lahat na yata ay tumataas pagdating sa presyo ng mga pangunahing pangangailangan nating mga Pinoy.

Mataas ang presyo ng pagkain, renta sa bahay, gasolina at transportasyon, at kuryente.

Buti na lang at sa isyu nitong kuryente ay ‘same page’ o magkapareho ang posisyon naming mga mambabatas at ng ating Pangulong Marcos. Nagkakaisa po kami sa paniniwala na dapat mabigyan ng murang kuryente ang mga Pinoy.

Magagawa lamang ito sa pamamagitan ng pag-overhaul o pag-rebisa sa mga nilalaman ng EPIRA o ang Electric Power Industry Reform Act.

May 21-taon na po ang Republic Act (RA) 9136 na mas kilala bilang EPIRA of 2001 kaya mismong si Pangulong Marcos ay tinawag itong ‘outdated’ o ‘hindi na nababagay’ at dapat nang amiyendahan.

Sa unang Legislative Executive Development Advisory Council (LEDAC) na ipinatawag ng ating Pangulo nitong Oktubre 10, napagkasunduan ang 30 panukala na magiging prayoridad ng 19th Congress. Kabilang sa priority bills ang 10 panukalang inendorso nina Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez gayundin ang 20 na inendorso ng Pangulo noong July 25 sa kanyang kauna-unahang State of the Nation Address (SONA). Kasama dito ang pag-amiyenda sa EPIRA.

Ipinakita ng Pangulo na seryoso siya sa isinusulong na pagbabago sa EPIRA nang makipagpulong ito sa mga local executives ng Bacolod City at tinalakay ang plano ng pamahalaang lokal na makipag-joint venture sa solar power generators upang makabili ng mas murang kuryente. Pero dahil sa EPIRA, hindi sila makabili ng kuryente direkta sa power generators. Iminungkahi ni PBBM na hingin ang opinyon ng Energy Regulatory Commission (ERC) sa naturang usapin at gawin itong basehan sa pag-amiyenda sa EPIRA.

Naniniwala akong hindi magiging mahirap para sa Kongreso ang makabuo ng makabuluhang pag-amiyenda sa EPIRA upang mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa.

Sa akin pong pananaw, isa sa dapat unahing baguhin ang tuluyang pagbasura ng ibinibigay ng EPIRA na eksklusibong karapatan sa mga distribution utilities (DUs) para mag-operate sa kani-kanilang franchise area. Ang mga DUs ay kinabibilangan ng korporasyon, electric cooperatives (ECs), state-run utilities o mga local government units (LGUs) na may eksklusibong prangkisa na magpatakbo at magmentena ng electricity distribution systems sa mga partikular na lugar.

Akin pong iminungkahi na alisin na ng Kongreso ang probisyon sa EPIRA na nagpahintulot sa DUs na magkaroon ng monopolya sa suplay ng kuryente sa kanilang franchise area.

Iminumungkahi po ng inyong lingkod ang walong reporma, kasama na nga ang pag amyenda sa EPIRA, para mailarga ang tunay na kumpetisyon sa merkado na magbibigay daan para mabigyan ng mas mababang presyo ng kuryente ang mga konsyumer.

Sa pamamagitan ng walong repormang ito, makakamit ng Marcos administration ang ‘lofty goals’ o ‘matayog na layunin’ ng EPIRA Law para matiyak ang tunay na kompetisyon sa merkado, masiguro ang maasahan at mas murang kuryente para sa mga konsyumer, makahikayat ng mas maraming foreign direct investments (FDIs) at ma-tsek ang ‘market abuse’ o ‘panga-abuso sa merkado’ ng kuryente.

Tanggalin na po natin itong monopolistic structures sa merkado partikular sa power distribution level. Ito po talaga ang hadlang kaya hindi makakuha ng mas mahusay na serbisyo at mas murang elektrisidad ang ating mga kababayan. Sa umiiral na batas, ang mga kakumpetensyang DUs ay nakakapasok lamang sa market area ng isang franchisee kung merong unserviced area na hindi magampanan ng original DU.

Naniniwala tayo na sa kahit anong sitwasyon kung saan may umiiral na monopolyo na nagsisilbing hadlang para makapasok ang mga competitors, nagdudulot lamang ito ng mas mahal na kuryente at mas mahinang serbisyo sa mga consumers.

Para matiyak natin na hindi sobra ang singil sa mga konsyumers at hindi rin sila hostage sa mga biglaang rate adjustment na nagpapalobo sa monthly bills, dapat ikonsidera ng Department of Energy (DOE) ang pakikipagnegosasyon para sa long-term power supply agreements (PSAs) na may fixed electricity rates sa halip na ang kasalukuyang government practice na inaaprub ang “floating” PSA contracts kung saan pa bago-bago ang rates batay sa mga unpredictable factors tulad ng foreign exchange (forex) rates at global oil prices.

Kailangan ng DOE na mag-introduce ng long-term forward market kung saan ang buong industriya ay maka pag bid for long-term forward contracts for the entire national power grid.

Dapat din i-basura ng DOE ang kasalukuyang polisiya na mag-aprub ng individual contracts in favor of approving the entire load profile per contractor kung saan naka itemize sa PSA kung magkano sa kabuuang electricity load for a franchise ay mula sa kanilang baseload, intermediate o mid-merit and peaking plants o planta.

Ang DOE at Philippine National Oil Co. (PNOC) ay kailangan din na magsikap para mapataas ang share ng natural gas sa ating national power mix upang matiyak ang pagkakaroon ng mas matatag na power supply through diversification. Nakasalalay naman ito kung makapagbibigay ang DOE ng mas malinaw na regulatory policies to minimize investor uncertainty o pagagam-agam ng mga namumuhunan at maengganyo ang mas maraming overseas players to invest sa liquified natural gas (LNG) development dito sa Pilipinas.

Kailangan pong bigyang prayoridad din ng DOE ang pag-develop ng indigenous renewable energy (RE) sources tulad ng geothermal power, at ng Distributed Energy Resources (DERs). Ang DERs ay mga maliit o small-scale units na may kakayahang mag-generate ng 3 kilowatts hanggang 50 megawatts ng generally mas murang kuryente na makakapag-operate locally pero konektado sa larger power grids ng DUs.

Kailangang din na makipagtulungan ang DOE sa iba pang stakeholders sa pagrebisa ng bidding process para sa energy exploration contracts. Kailangang pagtuunan ang proposal ng mga eksperto para payagan ng gobyerno ang non-exclusive deals sa exploration ng langis, LNG at iba pang energy sources na nangangailangan ng malaki-laking puhunan.

Ating sina-suggest sa DOE na kailangan ng reporma sa ERC, with an eye to restructuring its archaic procedures that make filing rate cases a long and arduous process.

Alam nyo rin ba na dahil ang mga kasunduan ng gobyerno sa market players ay inaaprub per-contract basis, hindi natin batid magkano talaga ang binabayaran ng consumers sa kanilang electricity bills para sa supply na ibinibigay ng providers? The bottom line is hindi talaga natin alam kung sakto ba ang binabayad natin para sa kuryente o kaya ay tinataga pala tayo sa ating monthly bills.

Iyon po talaga ang isyu, hindi natin alam. Hindi po malinaw kaya malay natin kung pinaiikot na lamang tayo.

Marami po tayong rekomendasyon na nakapokus kung paano tayo magkaroon ng mas abot-kayang halaga ng kuryente. Mahaba-haba pang usapin ito pero kung maayos ang pagtutulungan ng lehislatibo at ehekutibo, sa malao’t madali ay maitatama ang lahat. Antay-antay lang po tayo pasasaan ba’t matutupad ang pangarap nating lahat ng magkaroon ng murang kuryente.