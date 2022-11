Monica Gabrielle ‘Abby’ Bidaure naka-2 medalyang pilak sa Korea archeryfest

PINANA ni Monica Gabrielle ‘Abby’ Bidaure ang dalawang medalyang pilak sa katatapos na World Archery Asia-Challenge Cup sa Wonju, Korea.

Nanalo sa 2022 Hanoi SEA Games women’s team recurve gold medal kasama ang kapatid na si Pia at Phoebe Amistoso, yumukod si Abby kay top-seed Nam Suhyun ng host country, 0-6, (23-29,24-26, 25-29) sa women’s individual recurve finals.

Seeded No. 6 si Bidaure sa Olympic Round na pinagsisilat sina second seed Chan Tzu-Mei ng Chinese Taipei sa semis, 7-3, third seed Kim Seoha sa shoot-off quarter, 6-5 (10-9) at Singaporean Ng Kaining sa first round, 6-0.

Olat din sina Bidaure at mga kasama sa Koreans sa women’s team finals, 4-5, para sa isa pang pilak ng bansa. Nag-silver din si Jason Feliciano sa men’s division. (Lito Oredo)