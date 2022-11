Marcos: ASEAN-US palakasin tandem vs terorismo, ilegal na pangingisda

Nanawagan si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ng mas pinaigting na pagtutulungan sa pagitan ng ASEAN at US upang maharap ang mga isyung may kinalaman sa maritime security at transnational crime.

Sa kanyang pagsasalita sa 10th ASEAN-US summit sa Phnom Penh, Cambodia, iginiit ni Pangulong Marcos ang patuloy na pagtutulungan ng mga bansang miyembro ng ASEAN upang malabanan ang ilegal na pangingisda at pagbababantay sa pagtatapon ng mga basura sa karagatan upang hindi lumala ang polusyon sa dagat.

“Let us continue our cooperation in fighting againsta illegal, unregulated and unreported fishing and also in combating marine debris and marine pollution,” anang pangulo.

Pinuri naman ng Presidente ang adbokasya at mga proyekto ng Estados Unidos na labanan ang transnational crime, terrorism at human trafficking.

Hiniling nito ang pagpapatuloy ng capacity-building programs para sa mga alagad ng batas sa pamamagitan ng International Law Enforcement Academy pati na ang Senior Officials’ Meting on Transnational Crime.

Ang pangulo ay kasalukuyang dumadalo sa 40th at 41st ASEAN Summit and related summits sa Cambodia.(Aileen Taliping)