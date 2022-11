Louie Ramirez, Perpetual Help Altas kinatay San Sebastian Golden Stags

KINAPITAN ng Perpetual Help Altas ang 14 points ni Louie Ramirez upang walisin ang San Sebastian College, 25-17, 25-17, 25-19, sa 14th V-League 2022 Men’s Collegiate Challenge eliminations LInggo ng hapon sa Paco Arena sa Maynila.

Pumalo ng 11 attacks at tatlong blocks kasama ang pitong excellent receptions si Ramirez upang manatili ang asinta ng UPHSD na masilo ang top spot sa Pool B, hihintayin ang resulta ng laban kinagabihan ng UP Fighting Maroons sa Ateneo Blue Eagles.

“Redemption. Kasi galing kami sa pagkatalo, so nag-training kami, talagang pinagplanuhan namin kung ano ang gagawin para mas maganda ang maging performance,” saad ni Altas assistant coach Macky Carino.

Bumakas sina Michael Medilla at Joshua Zareno ng walo at anim na puntos, ayon sa pagkakasunod para ilista ng Las Piñas-based squad ang 4-1 card. Sinalya ang biktima sa 0-5 sa ligang pinatatakbo ng Sports Vision at mga suportado ng Asics, Beyond Active Wear at Mikasa.

Nanguna sa opensa para sa Golden Stags si Joshua Espenida na may siyam na puntos. (Elech Dawa)