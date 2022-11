Kevin Durant, Brooklyn Nets nilunod Los Angeles Clippers

SA pangunguna nina Kevin Durant at Seth Curry, kumalas sa dulo ang Brooklyn para isupot ang 110-95 win laban sa dinayong Los Angeles Clippers sa 77th National basketball Association 2022-23 regular season game sa Crypto.com Arena nitong Sabado.

Tumapos si Durant ng 27, dinagdagan ni Curry ng 22. May 13 points, 14 rebounds pa si Nic Claxton at 4-1 na ang Nets sapul nang bagsakan ng team ng suspension si Kyrie Irving.

“We’re going to have to be one of those teams that any given night, somebody will have to step up and make huge plays for us,” bida ni KD.

Inalat sa 5 of 21 shooting sa field si Paul George tungo sa 17 points para sa Clippers (7-6). Inayudahan ni Ivica Zubac ng 16 markers, 15 boards.

Abante pa ang LA 86-84 kulang 8 minutes nang mangulit ang Brooklyn (6-7). Tinampukan ng dalawang sunod na tres ni Curry, layup ni Claxton at 3 din ni Royce O’Neal ang 20-2 run na nagbigay sa mga dayo ng 104-88 lead. (Vladi Eduarte)