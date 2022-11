Jeric takot kay Rabiya

Iwas na iwas magsalita o pag-usapan ng Kapuso actor na si Jeric Gonzales ang tungkol sa kanyang lovelife.

Diretsahan naming tinanong si Jeric kung ano na talaga ang real score sa pagitan nila ni Rabiya Mateo. Bilang madalas nga naming nababalitaan ang pagiging on and off ng relasyon nila.

Sinagot naman ito ni Jeric na, “Sa ngayon po, we’re good friends. Sinusuportahan namin ang isa’t isa. Hindi kami nagsasarado ng pinto. We’re both focused sa career. I’m sure, she had a good path din e. Nasa TiktoClock pa siya.”

Pero, sila pa nga ba o break na?

“Sa ngayon po talaga we decided to focus on our career,” ang pa-safe na sagot niya.

Sa isang banda, nakausap ng press si Jeric sa naging solo presscon niya para sa pelikulang “Broken Blooms” na kunsaan, nanalo na ng 3 best actor award si Jeric mula sa 17th Harlen International Film Festival, Mokkho International Film Festival at Tagore International Film Festival.

Sa totoo lang, ‘di pwedeng sabihin na ‘di nagbago ang tingin kay Jeric after niyang makopo ang 3 best actor trophy na ito.

Napatunayan niyang mali ang ibinabato ng mga bashers niya na kesyo hindi siya marunong umarte.

Sey niya, “Yun po talaga ang dream ko, maging award-winning actor. Nung ginawa po namin ito ni Direk Louie (Ignacio), goal ko talaga na ipakita dito yung acting skills ko.

“Kasi syempre, wala pa akong napapatunayan, e, in terms of films. It’s my first lead role. So, no’ng sinabi po sa akin ito, talagang sinabi ko, paghahandaan ko talaga ito. Sabi ko, gagalingan ko talaga dito sa film na ito. Nagkaroon po kami ng workshops. Before pa kaming mag-start ng shooting, nag-usap kami ni Direk Louie nang masinsinan.”

Sa December 14 ang showing ng Broken Blooms sa mga sinehan. At ang goal daw nilang talaga, marami ang makapanood ng kanilang movie.

Kasama rin ni Jeric ang dalawang award winning actresses na sina Jaclyn Jose at Therese Malvar.