FDA chief wawakasan red tape sa pag-apruba ng gamot

Magpapatupad si Food and Drug Administration (FDA) Director General Dr. Samuel Zacate ng mga innovations sa loob ng ahensya bilang suporta sa pagnanais ng Pangulong Marcos Jr. na mas maging abot-kamay ng mga Pilipino ang mga gamot sa pamamagitan ng pagtiyak ng patas na kompetisyon sa sektor ng parmasyutiko.

Si Zacate ay itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mamuno sa FDA noong Agosto, ay nagsabi na ang ahensya ay sasailalim sa isang kailangang-kailangan na overhaul habang ito ay naghahangad na maging isang world-class na regulatory body.

” The long culture of the FDA being on the safe side and being inside the box is long gone because I’m here now,” pahayag ni Zacate sa General Membership Meeting ng Philippine Chamber of Pharmaceutical Industry, Inc. kamakailan.

Isang diplomate ng Philippine Society of Venereology si Zacate at isang fellow ng International College of Surgeons, ay isang public health advocate na may mga taon ng kadalubhasaan sa medisina at medical consultancy.

“Hindi ko hahayaang mabigo ang Presidente. Kaya ngayon, sinasabi ko sa inyo, I am a man of innovation, I don’t want to be inside the box. I am not keen on the idea that we cannot do something (to a problem) because everything, especially with science, is possible,” dagdag pa niya.

Ang FDA, isang regulatory agency na inatasang tiyakin ang kaligtasan, pagiging epektibo, at kalidad ng mga produktong pangkalusugan sa bansa, ay gumaganap ng isang mahalagang papel, lalo na dahil ang mga pandaigdigang emerhensiya sa kalusugan – Covid-19 at monkeypox – ay nagdudulot pa rin ng mga panganib sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan.

Nangako rin si Zacate na siguruhin magiging abot-kamay ang mga gamot para mabawasan ang bigat na dinadala ng mga Pilipino.

“Bilang isang manggagamot, hindi ko naisip na darating ang panahon na mahihirapan tayong makakuha ng mga gamot. Sa kasagsagan ng pandemya, hindi man lang kami makakuha ng simpleng paracetamol o decongestant, na kadalasang madaling makuha sa mga pharmacy. Kaya sinabi ko sa Pangulo na ito ang problema,” aniya.

Susuportahan ni Zacate ang panawagan ng Pangulo para sa isang matatag na lokal na pharmaceutical sector upang matiyak na may sapat na suplay sa bansa ng mga kinakailangang mahahalagang gamot. Ito ay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng FDA sa industriya.

Kaugnay nito, tiniyak din ni Zacate sa industry stakeholders na sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang FDA ay magkakaroon nang mas maayos at mabilis na proseso ng pagpaparehistro ng gamot. Sa paggawa nito, sinabi ng FDA chief na parehong makikinabang ang mga manufacturer at consumer.

“Tungkol sa FDA, mayroon silang mahigpit na mga kinakailangan at panloob na proseso, ngunit ngayon ay mayroon akong kapangyarihan na i-streamline ang mga panloob na proseso, karamihan sa mga pagbabayad, pagtasa, at mahigpit na mga kondisyon. Gagawin ko ito,” pagtibay ni Zacate.

“Halimbawa, in terms of the importation process, we will try to make it more efficient. Mayroong patuloy na mekanismo para sa pagpaparehistro. Sinusubukan kong pagandahin ang Information Technology System ng Center for Drug Regulation and Research. Darating ang panahon na magiging streamlined ang importasyon,” dagdag pa niya.

Meta: Nangako ang bagong talagang FDA chief na tutuldukan na ang red tape sa pag-apruba ng gamot para sa kapakinabangan ng taumbayan.