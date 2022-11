Derrick sugatan, duguan sa ‘garahe’

Dumanas nang katakut-takot na hirap, hapdi si Derrick Monasterio bago nasungkit ang 2nd runner-up medal sa Garahe Duo Games.

Isa itong multi-extreme difficult work out routines na kinakailangang kumpletuhin ang reps at counts sa bawat cycle ng program.

Ayon sa Kapuso star, hindi naging madali sa kanya ang laro dahil sa kanyang injury, pero nakakuha pa rin sya ng puwesto sa kumpetisyon.

Sa pinoste niyang mga video sa Instagram, mapapanood na umaaringking sa sakit ang aktor habang nililinis ang mga sugat nito sa palad.

Pinakita ni Derrick ang dumudugo niyang palad habang nilinis ng tubig mula sa gripo. Maririnig ang pagbigkas ni “shit” “fuck” sa nararamdamang hapdi.

Ilan pang mga routine ang masisilip kay Derrick na bumubuhat ng mabigat na barbell at ang push up combination niya ng dumbbells triceps routine.

Disappointed si Derrick sa kanyang naging performance.

“For my 2nd competition we got the medal not too happy with my performance considering the injury I suffered from 2 months ago but my teammate @bri_kource was beastin. You are a real mvp here bro. I’m honored to compete alongside with you…” sabi ni Derrick.

Inamine ni Derrick na may mga pagkakataong gusto niyang sumuko sa hirap at pagod, pero na-motivate siyang ituloy ang laban dahil sa mga babaeng kaibigan. (Rey Pumaloy)