Cebu governor pinalawig pork ban sa Iloilo, Panay Island

Inutos ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia na palawigin pa ang pagbabawal na makapasok sa kanilang lalawigan ang mga karneng baboy at iba pang pork product mula sa Iloilo at sa buong Panay Island hanggang sa Disyembre 31, 2022.

Bunsod ito ng patuloy na pagkakaroon ng African Swine Fever (ASF) sa Panay Island.

Mahigpit ang bilin ni Garcia sa mga opisyal ng lahat ng pantalan sa Cebu na masusing bantayan ang mga pumapasok na pork products particular ang galing sa mga lugar na apektado ng ASF.

Samantala, bukod sa Iloilo at Panay Island, kasama rin sa pinalawig na pork ban ni Garcia ang mga lugar sa Luzon, Eastern Visayas at Mindanao na apektado rin ng ASF.

“Right now, of the 81 provinces in the entire country, 62 provinces are now infected with ASF. They have not been able to control the ASF spread in Panay and Iloilo,” ayon kay Garcia.

“We will extend [the ban] because we are trying to study if they can contain it,” dagdag pa ng gobernador.

Ayon naman sa pinakahuling ulat, limang bayan sa Iloilo ang apektado ng ASF. (Prince Golez)