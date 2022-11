Carlo Paalam ginto sa Asian Elite, ginulpi Kazakh boxer

KINOPO ni 2020+1 Tokyo Olympics flyweight silver medalist Carlo Paalam ang una niyang gintong medalya 32nd Asian Boxing Confederation 2022 Elite Men and Women Championships nitong Nobyembre 6-13 sa Amman, Jordan.

Ungos ang 24-anyos na Pinoy mula sa Cagayan De Oro via split decision (4-1) kontra kay 2021 Belgrade World Championships silver medalist Makhmud Sabyrkhan ng Kazakhstan sa men’s 54-kilogram bantamweight finals nitong Sabado ng gabi.

Pa-ginto, dinemolis ni Paalam sina Seidekmatov Sanzhai ng Kyrgyzstan sa semifinals (5-0), Joosung Yoon ng South Korea sa quarterfinals, at Muhanov Dovlet ng Turkmenistan sa preliminaries.

“Excellent performance by Carlo here at the Asian Boxing Championships. It’s his first time competing at 54kg, his first tournament after the Olympics, and had to go through the 2nd seed in the semis and then the top seed in the finals,” bulalas ni Association of Boxing Alliances of the Philippines secretary-general Marcus Jarwin Manalo, na pinasalamatan na sina coaches Don Abnett, Roel Velasco, Gerson Nietes, Reynaldo Galido, at Mitchel Martinez sa iwas-bokya sa ginto ng 13-man squad.

Bumitbit din ng dalawang broze medal sa women’s division sina Tokyo Olympics silver winner Nesthy Petecio sa 57kg featherweight class at Hergie Bacyadan sa 75kg middleweight.

Agad namang malugod na binati ni Pangulong Ferdinand ‘Bong Bong Marcos Jr. ang tagumpay ni Paalam.

“Mabuhay kay, Carlo, sa gintong medalyang iyong napanalunan sa men’s bantamweight 54kg ng ASBC Asian Elite Boxing Championships na ginaganap sa Jordan! Sana ay magsilbi itong inspirasyon sa maraming Pilipinong nangangarap din na makapagbigay ng parangal sa ating mahal na bayan!” anang Punong Ehekutibo sa kanyang FB Linggo. (Gerard Arce)