Benepisyo sa mga dating rebelde ibigay na – Bong Go

Hinimok ni Senador Christopher ‘Bong’ Go ang gobyerno na tiyaking natatanggap ng mga dating rebelde ang benepisyong ipinangako sa kanila sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program (ECLIP).

Sa kasalukuyan anang senador ay nanggaling sa iba’t ibang departamento ang binibigay na benepisyo.

Kaugnay nito ay iminungkahi ni Go na bawasan ang kanilang probisyon para masigurong mabilis ang paghatid ng benepisyo sa mga dating rebelder.

Sabi ni Go, dapat ikonsidera ng gobyerno ang paglagay ng ECLIP sa ilalim ng Department of National Defense (DND) o sa Department of Interior and Local Government (DILG).

“Because I heard some of the beneficiaries do not receive their reward,” ani Go.

Dagdag niya: “Aside from that, meron rin akong narinig na reklamo, merong isang probinsya na hindi pa nabalikan ‘yong kanilang dapat na matanggap, ‘yong package”.

“Bakit hindi ninyo na lang po tingnan ‘yong programa na maisa, ma-integrate at talagang maging programa?” tanong pa niya.

Ayon pa kay Go, mas mahihikayat ang mga rebelde na magbalik sa gobyerno kung magkakaroon ng consistency’sa paghahatid ng mga benepisyo.

“Baka puwede nating gawing programa ito na Balik Loob Program? Para naman tuluyang maengganyo ‘yong mga sumu-surrender na hindi sila maligaw muli,” sabi pa ng senador. (Dindo Matining)