Batang Albay nagbida sa Thailand Eastern Asia Youth Wodpushfest

SINUNGKIT ng 9-anyos na taga-Albay ang gold medal sa 6th Eastern Asia Youth Chess Championships 2022 sa Bangkok, Thailand nitong Nobyembre 4-Nobyembre 13.

Ibinahagi ni Sarah Jane Canalita Robrigado Linggo sa Facebook ang larawan ni Bince Rafael Operiano ng Barangay Busac, Oas habang hawak ang kanyang tropeo.

“From Oas Albay chess prodigy wins gold medal and received a trophy in Bangkok, Thailand. Bince Rafael Operiano, 9 years old. Champion – international chess competition. Eastern Asia Youth Chess Championships 2022 standard, rapid, blitz (second) U-10,” saad ni Rodrigado. “Thank you for inspiring us, our future world Grandmaster!”

Napiling kinatawan ng ‘Pinas ang bata nang magwagi sa boys U 9 category ng National Youth and Schools Chess Championships Grand Finals noong Setyembre sa Dapitan City. (Issa Santiago)