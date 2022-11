‘Basura kayo’ Nadine kinumpara sa pulubi

Pinatulan na ni Nadine Lustre ang Facebook page na ‘Siargao Secret’ sa sunod-sunod na ‘banat’ sa kanya.

Kapansin-pansin nga na si Nadine ang madalas na pinu-post sa naturang FB page, ha! Na pati ang boyfriend niyang si Christophe ay damay rin.

May post ang FB na `yon na kesyo kaya mayaman si Nadine ngayon ay dahil mayaman daw ang boyfriend nito.

At ang latest nga na post ng Siargao Secret ay ang tungkol naman sa kulay ni Nadine. Kayo na lang bahalang mag-translate.

Heto ang post:

“Nadine Lustre, nadaot na ang beauty.

“Mura na ug napagtong ang nawong ni Island Girl Nadine ug nilagom na ang color sa panit ning bayhana sa sige ug Surfing diri sa isla.

“Walay problema sa iyang uyab kay may lahing french man, mamula ra man ang kutis ug mainitan, pero si Nadine gamay nalang kulang pwede na himoon ug kasabwat nga pulubi sa mga prank tungod sa kalagom.

“Inday Nadine, hapit na jud ka macertifide island girl. Or basig naa pud siguro ni bag-ong movie muabotay.. Ang Serina nga Negra.”

Honestly, hindi ko masyadong maintindihan ang pagkakasulat, pero tila nilait nga ang kulay ni Nadine, na kinumpara siya sa pulubi.

Heto naman ang reaksiyon ni Nadine:

“Clout chaser!” unang chika niya.

“Trash!” kasunod na tweet niya.

“Also if anyone finds out who owns that page lmk (let me know). I just wanna say hello!” sabi ni Nadine.

Well, bakti nga ba tila may personal na galit kay Nadine ang ‘Siarago Secret’ page?

Sa isa sa mga post nila, tila iniugnay nga nila si Nadine sa planong pagpapagawa raw ng tulay sa Siargao. Tutol nga ba si Nadine dahil maapektuhan daw ang resort ng kanyang dyowa?

“For your info mga Nadine Lustre fanatics, isa si Nadine sa gusto mubabag sa tulay for improvement sa isla. Kay maapektuhan ang resort sa iyang uyab. Tapos muingon mo dako iyang naambag sa Siargao? Oh come on!

“Just sayin!”

May mga nagpayo kay Nadine na huwag na lang pansinin ang FB page na `yon.

“Nadine please don’t waste your precious time to a clout chaser. This is what admin love to get your attention so don’t give in to that. Choose your battle wisely!” sabi ni Rain.

“Baka inggit sila kasi may boyfriend kang Chris. Hindi sila pinapansin.”

“Ate Nadine mas maganda ka pa ngayon sa color mo na `yun. You now most FB users they kinda… but I think your color is your beauty signature it makes you beauty classy!” chika ni Nisse.

“We’re trying our best to mass report the page!” saad ni Idril.

“Bitter lang `yon, baka kasapi sa ‘that’ fandom bitter sayo!” sabi ni Claudia.

Well, abangan na lang kung magwawagi ang mga fan ni Nadine na mabasura ang FB page na `yon. Na sabi nga nila ay na-mass report na nila. (Rb Sermino)