Bam Adebayo, Jimmy Butler hanep ang bakas kay Max Strus vs Hornets

NAGLIYAB ng 31 points mula walong 3-pointers si Max Strus at ibinaon ng Heat ang Charlotte 132-115 sa 77th National Basketball Association 2022-23 regular season game Sabado ng gabi sa FTX Arena sa Miami.

Sumegunda si Bam Adebayo ng 24 points, 15 rebounds, pinaglaruan nina Jimmy Butler (20 points, 7 rebounds, 8 assists) at Kyle Lowry (12-11-8) ang triple double para sa Heat. May 20 markers pa si Gabe Vincent.

Matapos lumiban sa first 13 games ng Charlotte dahil sa sprained ankle, bumalik sa starting lineup si LaMelo at nagsumite ng 15 points, 6 rebounds, 6 assists pero hindi napigil ang eighth-straight slide ng Hornets.

Namuno sa Charlotte ang 22 points ni Terry Rozier, may 20 si Kelly Oubre Jr.

lumamang ang Hornets 59-54 sa dulo ng first half pero na-outscore ng Miami 34-13 mula roon. Kinamada ni Strus ang 21 points niya sa second half.

“I got it going early and teammates were looking for me,” ani Strus, kinapos ng isa sa kanyang career-high. (Vladi Eduarte)